Ana María Canseco sorprende con sus declaraciones

La conductora mexicana destapa a los culpables de los despidos de Rashel Díaz y María Celeste de Telemundo

“A mí me da mucha tristeza lo que pasó con María Celeste y con Rashel”, confesó

Vaya que los despidos de Rashel Díaz de Un Nuevo Día y María Celeste de Al Rojo Vivo de Telemundo causaron gran revuelo, y ahora, la conductora mexicana Ana María Canseco, destapa a los culpables de que esto haya pasado.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, se puede ver un video en el que Ana María Canseco rompe el silencio sobre los despidos de Rashel Díaz yMaría Celeste de Telemundo.

“A mí me da mucha tristeza lo que pasó con María Celeste y con Rashel (Díaz), no porque yo quisiera que estuvieran eternamente en un lugar, yo lo que lo comparo es con los canales americanos, yo no sé porque no podemos ser igual que ellos de profesionales, igual que ellos, si trabajamos igual”, expresó Ana María Canseco.

Un poco molesta, la conductora mexicana aseguró que tanto el público como los talentos se merecen el respeto y el cariño, además de preguntarse que cómo es posible que alguien como la periodista María Celeste, que le puso una cara importante a Telemundo en casi 20 años, no tenga una despedida como se la merece.

“Me da la impresión que sienten que son como ‘muebles’: ‘vamos a cambiar este mueble y ahora vamos a poner éste’, o sea, ¿no tenemos alma, no tenemos corazón?”.

Javier Ceriani no se “anduvo por las ramas” y le preguntó directamente a Ana María Canseco si había hablado con María Celeste o con Rashel Díaz, y lo que le respondió te va a sorprender, por lo que te invitamos a que nos sigas leyendo.

