“Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos. Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón”. Expresó Ana en su cuenta de Instagram.

Ana Layevska habla Ucrania: La actriz de 40 años, Ana Layevska, se dio a conocer a través de diversos papeles en la televisión mexicana en donde, con éxito, logró posicionarse como una de las más importantes. Aunque Ana no es de México, la protagonista de ‘Las dos caras de Ana’, habló sobre sus orígenes y los relacionó con la terrible situación que está viviendo Ucrania, la cual está siendo atacada por Rusia, y la actriz teme porque su familia, no se encuentre a salvo…

Seguida de la foto en donde la actriz ucraniana compartió su pesar por el ataque que esta recibiendo su país de origen, publicó otra fotografía de ella en la actualidad en blanco y negro. “Me cuesta… me duele mucho. Me duele el mundo… ruego por La Paz”, escribió Ana en Instagram.

“Ánimo Ana, estamos contigo”, “Lo siento mucho Ana. La acompaño en su sentir, es desgarrador mirar el sufrimiento ajeno, por culpa de una guerra que nadie se merece”, “Que terrible impotencia de no poder ayudar, dios todo lo puede fe en el”, “De hecho me acordé de ti entre otras personas que conozco de allá. Tengo clarísimo que las guerras y conflictos no son de la gente de trabajo, sino de los gobiernos que encabezan intereses, y buscan poder a costa incluso de su propia gente. Muy mezquino e inaceptable sin duda. Dios cuide a la gente inocente de Ucrania y Rusia.”

“¿Y si los humanos nos uniéramos?”

Oliver propuso una solución a dicho conflicto, en donde como sociedad, poner un límite y dejarle de hacer caso a las autoridades, expresó que, si los humanos formaran una alianza para detener el descontrol que se está viviendo, las cosas cambiarían, y no pasaría lo que actualmente se está viviendo.

“¿Y si los militares desobedecieran? ¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos. Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee. Ya no sé qué hacer, pero siento que tenemos que hacer algo”. Dictó en su video en Instagram.