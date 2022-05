Una de las mejores presentadoras de la televisión rompe el silencio

Ana Flores Jurka revela como fue su infancia

La hondureña habla en exclusiva para Mundo Hispánico Ana Jurka infancia. Una de las mejores presentadoras de televisión hondureña habla en exclusiva para Mundo Hispánico. Ana Flores Jurka es presentadora del programa de deportes Titulares Telemundo que se transmite por Telemundo, de igual manera es corresponsal y co-presentadora para diferentes propiedades de Deportes Telemundo, de acuerdo con el portal de la cadena de televisión de habla hispana. Actualmente, es una de las mejores presentadoras de todo el continente americano, hace poco ganó un premio Emmy, demostrando su profesionalismo en la televisión. Cabe recordar que arrancó su carrera en Honduras en el 2004 como co-presentadora del programa de automovilismo “Sobre Ruedas” del Canal 11, ahora rompe el silencio sobre los nuevos proyectos que se vienen este año. Ana Jurka infancia: Sabemos que vienes un poco cansada después de unos premios Emmy en donde afortunadamente fuiste ganadora. Cuéntanos acerca de esta experiencia. “El cansancio es mental, es psicológico. Sí, la verdad es que sí, la pasamos muy bien, ayer el equipo de deportes Telemundo ganamos el Emmy por nuestra cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la verdad es que lo celebramos como pudimos, porque New York todavía estaba muy cerrado, pero nos reunimos”. “Y dijimos ‘sabes qué, todos tenemos que ir en vuelos tempranos mañana para ir a trabajar’, pero vamos a disfrutarlo, porque aquellas jornadas olímpicas eran largas, para los que estábamos en Tokio era difícil o el rollo de las restricciones que habían por la pandemia, porque Japón es un país tan disciplinado. Entonces ya te imaginas si aquí estamos estrictos, ¿cómo estarán los japoneses?”.

Ana Jurka infancia: Ya que tocaste el tema de Qatar, las casas de las apuestas dicen que los favoritos son Brasil, Inglaterra, Francia, España y Argentina. ¿Pero cuáles son los tuyos? “A México generalmente le va bien con Argentina y generalmente también el Tri, cuando tiene esos partidos súper importantes es como que se crece. Lo vimos cuando en Rusia era el chiquitito y le ganó al campeón Alemania. Lo vimos también cuando en los Juegos Olímpicos iniciaban los chavitos en contra de los franceses y pasaron por encima de ellos”. “Así que hay que tenerle fe mucho al Tri, pero obvio, los favoritos yo creo que sí, generalmente son los de siempre, o sea, los campeones del mundo. Tenemos que hablar de España, Francia, que podría ser campeona otra vez de manera consecutiva. Mi favorito es Brasil, no sólo por por la experiencia que tienen, la calidad de los jugadores, la forma en como ellos se lo están disfrutando, pero ya es como que tienen la casta ganadora”. Archivado como: Ana Jurka infancia

¿Tú eres una deportista frustrada? “No sabes que no, yo nunca fui buena para los deportes. De hecho, yo inventaba cualquier excusa que te puedas imaginar para evitar hacer la clase de educación física. O sea, yo decía Ay, profe, que me duele el estómago, ay, profe, es que me vino, ay profes que fíjese que me dolió un dedo y cómo me dolió. Yo ponía todas las excusas que te puedas imaginar, pero yo creo que por ahí también es como mi admiración hacia ellos”. “Porque tú dices cómo pueden estar estos tipos corriendo 90 minutos, cómo pueden ir corriendo y en lo que van corriendo bajar un balón, controlarlo y al mismo tiempo disparar. O sea, ¿Cómo puedes hacer esas tres cositas en cuestión de segundos? ¿Cómo puedes tener la visión de ver hacia arriba y ya está abierto? Todas esas cosas me parecen impresionantes. Pero no, yo no puedo jugar, soy malísima en los deportes”. Archivado como: Ana Jurka infancia

¿Cómo fue tu niñez, eras feliz cuando estaba tu papá? “Sabes, de mi papá casi no tengo recuerdos ya, porque murió cuando yo estaba muy niña, pero sí recuerdo que era muy de jugar barbies. Me encantaba jugar a pretender lo que sea. Estaba no sé, cuando iba creciendo me gustaba, salir como pudiera con mis amigos. La verdad que vivía muy tranquila con las necesidades normales de una familia, de una madre soltera, pero que de alguna manera encontrábamos la forma para divertirnos”. “No sé si veas, yo tengo una cicatriz en la en la frente, no sé si la ves acá, eso fue por estar jugando, pero con piedras es una tontería porque estábamos jugando con pelota, ya ves, como que la pelota te pega y pierdes y alguien nos reventó la única pelota que teníamos. Y entonces dijimos ‘ah, bueno, con esto y con cualquier cosa’. Y dijo una prima, dale con la piedrita. La verdad que la pasaba bien, encontrábamos la forma de de cómo divertirnos y voy a sonar vieja ahora, pero era un mundo más sano entonces”. Archivado como: Ana Jurka infancia

Viviste cosas que no debiste haber vivido en ese tiempo, ¿Cómo se supera todo eso, te costó perdonar a tu mamá? “Sí, la verdad es que cuando ella se fue, al principio estábamos solos. Yo tengo un hermano mayor que ya está casado, ya no vivía con nosotros y era como que nos supervisaba. Después, cuando vieron como están chavitos, empezamos a vivir con un tío y ahí fue cuando todo empezó a ser muy feo. Vivimos cosas que no debimos vivir, las típicas cosas que desafortunadamente pasan muchas familias, precisamente porque algún familiar tiene que buscar un futuro mejor y salir”. “Yo te diré que al principio sí me sentía como que pasé por mucho resentimiento con mi mamá, por precisamente por eso, porque decía yo no debí ser la encargada, de convertirme en mamá de mi hermana. O responsabilidades muy grandes, te puedo decir sinfín de cosas, pero yo siento como que quiero verlo desde un punto de vista de que por alguna razón Dios puso eso en mi camino y mi mamá me literalmente me pidió perdón. Hace unas semanas estuvimos hablando muy bonito, por fin pude decirle un montón de cosas que también a veces nos callamos por no querer herir a otra persona y ella conmigo y hablamos muchísimo. Fue muy muy muy lindo”. Archivado como: Ana Jurka infancia