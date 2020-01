Ana Gabriel y mucho más en la Semana cultural de Atlanta

Página

La semana cultural en el área metropolitana de Atlanta traerá presentaciones de artistas como Ana Gabriel.

Haste el próximo 29 de enero se podrán disfrutar de otros conciertos y actividades en la ciudad.

También se desarrollarán talleres, concursos y ferias de trabajo para toda la comunidad hispana.

Ana Gabriel celebra 45 años de carrera con Estamos a tiempo, su Tour USA 2020

Ana Gabriel ‘La Luna de América’ iniciará su nueva gira Estamos a tiempo el 7 de febrero en McAllen Texas y recorrerá, hasta el momento, 17 ciudades del país, incluyendo Atlanta. Con esta gira, la cantautora mexicana celebra sus 45 años de historia musical y aprovecha para presentar ‘Y tu no estás’, el primer sencillo del que será su nuevo álbum con música de banda que saldrá este mismo año. Además, el joven Alex Fernández Jr., hijo de Alejandro Fernández, abrirá en cuatro ciudades (Atlanta, Chicago, Miami y Ft. Myers) el concierto de Ana Gabriel.

Cuándo: 16 de febrero, 7 pm.

Costo: $65-$165.

Dónde: Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Parkway, Duluth.

Info: 770.626.2464 y www.infiniteenergycenter.com

BAILES

Mexicanos

Baile de inauguración de El Galaxy Discoteque con Los Cuates de Sinaloa, Los Yaguarú de Ángel Venegas y La Guerra de Linares. 25 de enero 10 pm-4 am. $25. 5055 Austell Rd., Austell. www.ticketon.com

Guardianes del Amor y Ladrón amenizan un baile. 1 de febrero, 10 pm-2 am. Precios populares. La Parranda, 1085 Holcomb Bridge Rd., Roswell. 478.461.4982.

Cañonazo musical con Banda Tierra Sagrada, Las Estrellas de Tuzantla, Los Armadillos y Severo Benito y su banda Cachas de Oro. 1 de febrero 10 pm-4 am. $40 (preventa). El Galaxy Discoteque, 5055 Austell Rd., Austell. 404.376.3577 y www.boletosexpress.com

Gerardo Ortiz, Los Huracanes del Norte, Noel Torres y Revancha Norteña amenizan un baile. 7 de febrero, 7 pm-3 am. $60. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.lulutickets.com

Sonideros

Baile amenizado por Organización Winners, Yenyere, Casanova y Poblanito, entre otros sonidos. 25 de enero, 8 pm-3 am. $40. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. www.ticketon.com

CONCIERTOS

Rock

El Equilibrio-Monoplasma: César ‘El Vampiro’ López (Maná), Federico Fong (Caifanes), Héctor Gerónimo (Monoplasma) y Terry Stirling Jr. (Lit) en concierto con éxitos del rock. 25 de enero, 9 p.m. $30. Jimmy’s Tequila & Carnes, 6365 Peachtree Industrial Blvd., Doraville. www.eventbrite.com

Vallenato

Gran Parranda Vallenata con la agrupación Fiesta Vallenata. 25 de enero, 9 pm-2 am. $15 y $10 (antes de las 10:30 pm). Punto Sabroso, 1032 Old Peachtree Rd., Lawrenceville. 678.896.9000 y www.tickeri.com

VIDA NOCTURNA

DJ’s

Secreto: Íntima y elegante fiesta mensual de Dj EU, que selecciona sus mejores mezclas. Incluye la actuación de un artista urbano cuya identidad se revela solo dentro del club. Mayores de 21 años. Estricto código de vestimenta casual elegante. 25 de enero, 10 p.m.-3 a.m. $0-$30. The Gallery at Ravine, 1021 Peachtree St., Atlanta. www.ravineatl.com

ESPECTÁCULOS

Comedia

El comediante cubanoamericano Joey ‘Coco’ Díaz brinda un show para adultos de su gira The 56 and Still Slinging Dick Tour. 25 de enero, 9:30 pm. $35-$75. The Tabernacle, 152 Luckie St., Atlanta. www.tabernacleatl.com

Felicidad: nuevo show unipersonal estilo Stand-Up del comediante venezolano Led Varela en el que aborda la búsqueda del ser humano por encontrar satisfacción, su experiencia de emigrar, su infancia y sus relaciones personales. 6 de febrero, 8 pm. $30 y $40 (VIP), Eddie Owen Presents, 3116 Main St., Duluth. 678.754.1062 y www.facebook.com/LedVarela