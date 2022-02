¿Ana Gabriel reconoció ser gay? ¿Sacó del closet a Kate del Castillo? ¿Sería cierto que la actriz es pareja de la periodista Jessica Maldonado? Todas estas interrogantes vuelven a surgir a raíz de un escandaloso y polémico video compartido por la cuenta de Instagram de ‘ Chisme No Like ‘, en donde la gente reaccionó.

La descripción del video de ‘Chisme no Like’, da cuenta de lo que sucedió: «A punto de pedirle matrimonio. Tremenda escándalo el que causó #AnaGabriel en su concierto de #LosÁngeles al ver que #KateDelCastillo se encontraba en primera fila. Y es que no solo la presentó con todo el público del recinto, sino que comentó que estaba a punto de pedirle matrimonio para que la sacara de trabajar, acto que enloqueció al público. ¿Qué les parece?», se puede leer.

Ana Gabriel presentó a Kate del Castillo a todo el público y la mexicana no tuvo otra más que levantarse y agradecer los aplausos de la gente y mandó un beso a la cantante, pero no contaba con las palabras que le dedicaría la norteña intérprete de ‘Luna’, y que la harían sentir pena:

«La verdad no se sabe. Se ha dicho por años que Ana Gabriel es lesbiana pero de Kate nunca he escuchado de su preferencia sexual», «Nos extraña? No!! Ya sabemos como son las cosas con Kate del Castillo, Ana Gabriel y otras», «Quien no sabe que Kate del Castillo es lesbiana vive en otro planeta y la otra más», «Le dará chorris a Vero, anduvo con las 2», comentaron las personas en el video.

Los rumores detrás de Ana Gabriel

Hace algunos meses, en el programa ‘Ventaneando’, hablaron de unas polémicas declaraciones de Ana Gabriel en uno de sus conciertos y ella misma aludió a sus preferencias sexuales: «Me preguntó un señor que si yo era homosexual y yo le pregunté: ‘¿Por qué siempre me preguntan eso?’; me dice: ‘Porque nunca la hemos visto con un hombre’; yo le contesto: ‘Pero tampoco me has visto con una mujer’“.

Ante la sorpresa de los asistentes al show, Ana Gabriel no dejó eso de lado pues dice que no la han visto con una mujer porque tiene muchas y le es fiel a todas, además admitió en tono deliberado, que siente atracción por ellas: «Por supuesto que me gustan las mujeres; empezando por mi madre, mi hija, mis hermanas, mis amigas», manifestó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO EN QUE ANA GABRIEL LE DECLARA SU AMOR A KATE DEL CASTILLO. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.