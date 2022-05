Así anunció supuestamente su ruptura

Envió un desgarrador mensaje

Sin embargo, poco después ocurrió lo inesperado

¡Escándalo! La famosa cantante mexicana Ana Gabriel habría terminado una relación con su vestuarista y madre de su hija. La cantautora rompió el silencio sobre su relación con Diana Verónica Paredes, mamá de su hija adoptiva y su colaboradora por más de 32 años.

Diana Verónica Paredes, es madre biológica de la hija que la cantante adoptó cuando apenas tenía 8 años, de acuerdo con la revista mexicana TV Notas. Habría hecho el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la mexicana supuestamente confesó todo de la relación.

Supuestamente confesó la ruptura en plena madrugada

El portal mexicano señala que en los tuits supuestamente publicados el 18 de mayo cerca de las 4 de la mañana, la cantante describía su relación y solicitaba al público respeto por el momento complicado que atravesaba, sin embargo los mensajes fueron borrados poco después.

“En mi vida como artista me he mostrado abierta ante el público, he sido flexible, pero con el tiempo he cuidado y puesto una línea entre la vida de Ana Gabriel y la vida privada de María Guadalupe… Hace algunos años se me vinculó afectivamente con la señora Diana Verónica Paredes, la cual ha sido mi vestuarista por 31 años”, decían los supuestos tweets.