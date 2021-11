Ana Gabriel de luto tras sufrir la peor pérdida (FOTO)

Mientras Ana Gabriel pide oraciones para Carmen Salinas, otra actriz pide que la desconecten e indigna a todos

¿Los convencerá? En una entrevista que concedió al programa Hoy de Televisa, la actriz Azela Robinson, recordada por su participación en las telenovelas Yo no creo en los hombres, Contra viento y marea y Cañaveral de pasiones, entre otras, pidió que Carmen Salinas sea desconectada y su familia reacciona a este controvertido punto de vista.

“Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá y haga a reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí”.