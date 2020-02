La cantautora mexicana se presentó con éxito en el Festival Viña del Mar en Chile

“No puedo aceptar lo que está pasando en México”, dice Ana Gabriel

Sus palabras causaron reacciones de todo tipo en las redes sociales

En el marco de su presentación en el Festival Viña del Mar en Chile, la cantautora mexicana Ana Gabriel se fue con todo contra el gobierno de México.

“No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no acepto lo que está pasando en México”, expresó Ana Gabriel ante los gritos y aplausos de los asistentes al espectáculo.

Ana Gabriel en Viña del Mar: “No me gusta la política pero no me gusta que le hagan daño a los pueblos. Lamento que Venezuela, Chile y Nicaragua estén en esta situación. Pensé que México no caería en las garras de unos pocos y cayó.” pic.twitter.com/aQm7yuflSK — Christian Camacho (@ccamacho88) February 26, 2020

La cantautora pidió a todos que oraran para que se arregle Latinoamérica porque “realmente el último país que yo pensé que fuera a caer en las manos y en las garras de unos pocos cayó”.

A sus amigos chilenos, Ana Gabriel les pidió que no se dejen: “Recemos por este país y dígamosle al mundo que Viña del Mar es el festival más importante a nivel mundial en español”.

“Hay que abrazarnos, hay que orar, y a eso vengo, vengo a abrazarlos y que Dios bendiga a esta nación”, concluyó la cantautora mexicana.

El mensaje de Ana Gabriel provocó reacciones inmediatas en Twitter: “Bien por Ana Gabriel alzando la voz en #VinadelMar2020 por México por Chile por Latinoamérica, Presidente @lopezobrador_ acepte y solucione”.

Por su parte, hubo quien recordó un episodio del pasado de la mexicana: “Esta es Ana Gabriel con el ex presidente Vicente Fox, uno de los aliados del afamado narcotraficante sinaloense “Chapo” Guzmán. Jamás ha condenado la guerra económica yanqui contra los pueblos cubano y venezolano”.

Una twittera lanzó un mensaje contundente hacía la creadora del tema “Simplemente amigos”: “Ana Gabriel, puede vivir en otro país. En México ya tiene bastantes años que pasó de moda como cantante, fuera de eso… Hubiera ido a votar. Así es la democracia, cada país tiene derecho a elegir su destino y nuestro presidente tiene la legitimidad que le dimos con el voto”.

Las reacciones al mensaje de Ana Gabriel siguieron llegando:

“Grande Ana Gabriel! Pongamos sus ahorros en la AFP y afilienla a una Isapre en agradecimiento”.

“Otra que prefiere gobiernos corruptos. Qué se puede esperar uno de la gente de la farándula? Están acostumbradas a tratar con gente de lo peor. El medio artístico es un medio de lo más bajo. Para ellos lo único que vale es el dinero y los aplausos. #YoConAMLO”.

Un internauta se dirigió a Andrés Manuel López Obrador de una manera despectiva: “Mira #CacasObrador ya eres noticia mundial”.

Por otra parte, una admiradora de la cantautora aprovechó para dar su punto de vista sobre este tema: “Que hermosas palabras Ana Gabriel, ella me representa, y es verdad, México está en una crisis, hermanos chilenos, tenemos un buen presidente pero piensa que todo el que exige está manipulada o somos conservadores que queremos dañar al gobierno cuando queremos que paren feminicidios”.