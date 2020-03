View this post on Instagram

Las fechas de TEMECULA, FRESNO, OAKLAN, LAS VEGAS, LOS ÁNGELES Y DENVER, por ahora se están posponiendo, por que las Autoridades así lo disponen, pero no se preocupen, por este mismo medio les haré saber, LAS NUEVAS FECHAS, tengan confianza, YA ESTAMOS TRABAJANDO EN ELLAS. Cuídense mucho, sigamos las instrucciones de las autoridades, tomen mucho jugo de limos con agüita caliente, hidratense bien, y aliméntese con calidad. LA VOLUNTAD DE DIOS NO SE DISCUTE.