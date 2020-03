La cantante mexicana comparte cómo se la pasa en la cuarentena

Ana Gabriel es atacada por usuarios, le dicen “viejita y descuidada”

La publicación está cerca de llegar a las 350 mil reproducciones

La cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se puede observar cómo se la está pasando en esta cuarentena que se impuso por precaución contra el coronavirus.

Pero cuando muchos pensaban que la intérprete de temas como “Quien como tú” y Simplemente amigos” mostraría una imagen más glamorosa, apareció con solo una playera de hombre y sin maquillaje, por lo que fue duramente criticada.

La publicación, que puede verse en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión “Suelta la sopa”, está cerca de llegar a las 350 mil reproducciones, generando todo tipo de comentarios hacia Ana Gabriel, quien apenas en diciembre pasado cumplió 64 años de edad.

En el video, se ve a Ana Gabriel de lo más animada en una cocina mientras está preparando albóndigas, y al mismo tiempo que está cocinando, baila al ritmo de la canción “I feel it coming” del cantante canadiense The Weeknd.

“Aquí en cuarentena, pero también ocupándonos. Que no me ganen los nervios, estoy bailando, estoy haciendo albóndigas en mi cuarentena. Quédense tranquilos, que estoy tratando de reprogramar todo, pero vamos a bailar. Les mando besitos de avión, cuídense”, expresó María Guadalupe Araujo Yong, nombre real de Ana Gabriel.

Los usuarios no se tentaron el corazón para atacar a la cantante mexicana: “Está que asusta”, “Perdón, pero creo que se comío a Ana Gabriel”, “Muy viejita está y descuidada, ¿verdad?”.

“¿Queeé, es Ana Gabriel la cantante? Madre mía”, escribió una internauta, recibiendo como respuesta: “Muy diferente”, “Ya está haciendo efecto la cuarentena”, “Lo que hace el maquillaje y la tv”, “¿Verdad que no parece ella? Me quedé así”, “Definitivamente, para la bobada no hay cura”, “No la reconocí al instante, lo juro”.

Una usuaria se expresó de la siguiente manera: “Si no me dicen que es ella, no la hubiera reconocido. Como hija de vecina, como dicen”.

“Wow, es Ana Gabriel, la que canta, pero que mayor está, parece abuela”, expresó una internauta, comentario que provocó varias reacciones, muchas de ellas diciendo que a sus 64 años de edad, la cantante mexicana ha aceptado su vejez con dignidad.

Por su parte, una admiradora le hizo una observación sobre su forma de cocinar: “Las albóndigas se fríen antes, doña, y después la salsa” y otra usuaria notó un detalle importante: “Sin guantes, yo no puedo ni lavar el pollo sin usarlos”.

Alguien más lanzó un comentario que no agradó a muchos: “Ni se parece a ella. Luce como las indias de México, pero que bueno que esté bien en su cuarentena”.

Una admiradora se tomó con humor este video y le hizo una pregunta: “Hijole, ¿para cuánto tiempo son tus albóndigas? Muchísimas haces”.

También, hubo quien la defendiera por su aspecto: “Por Dios, es un ser humano igual a todos, que se pone cómoda en su casa, que se quita el maquillaje, etcétera, igual es bella”.