Con la activista Yesenia Zamudio antes de la marcha de mujeres en la ciudad de México. Su hija Marichuy, de 19 años, fue víctima de un feminicidio en 2016. No hay ningún detenido en su caso. Yesenia marcha hoy con la consigna: “Ni una Chuy menos”. (Todo hoy por Univision).