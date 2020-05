View this post on Instagram

EN MI STORY Esta la verzion En Ingles . De parte de @anabreco INFO INPORTANTE . . People in ICE detention in the Rio Grande Valley are in danger of COVID-19! One large dormitory with up to 70 people is under quarantine at the Port Isabel Detention Center. They are forced do everything within feet of each other and ICE does not provide soap or PPE. Folks inside are saying : “Please help us, we don’t want to die far from our family.” Call the ICE office in San Antonio at (210) 283-4750 to #FreeThemAll // @rgvequalvoice // Muchas personas en el Port Isabel Detention Center y El Valle Detention Facility en el Valle del Río Grande están en peligro de Covid19 . La falta de jabón y dormitorios llenos de gente donde duermen, comen y usan el baño a unos pies de distancia hacen que la higiene recomendada y el distanciamiento social sean imposibles. Por favor llama ICE office in San Antonio at (210) 283-4750 y postea con #freethemall #liberenatodxs ❤️