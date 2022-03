La actriz de Dinastía mostró entre lágrimas un episodio traumático que vivió recientemente

Ana Brenda estuvo una hora en una situación horrible en la que nadie quisiera estar

Estos son los títulos de telenovelas más emblemáticas que ha protagonizado la bella actriz Ana Brenda terrible experiencia: La hermosa actriz mexicana que protagonizó ‘Dinastía’ Ana Brenda Contreras, vivió uno de esos momentos que como sociedad no quisiéramos nunca vivir, es uno de los temores que más fuerza tiene en las personas, que además de ser una fobia terrible, la actriz sentía que no iba a poder salir viva de aquella situación. Hay veces en donde uno planea una cosa, y resulta ser otra completamente diferente. Ese fue el caso de la actriz que protagonizó ‘Corazón Indomable’, la cual planeó su día con todas las ganas y el entusiasmo, pero le tocó vivir un horror que estamos seguros que la marcará por el resto de su vida. Vivió la peor pesadilla de muchos Ana Brenda Contreras se encontraba en camino a hacer sus pendientes, como día a día lo hace. Las cosas se salieron de sus manos, y entre lágrimas grabó un TikTok del terrible momento que vivió, pues se quedó encerrada en el elevador con gran desesperación y un miedo horrible. No es para menos que en las imágenes podemos ver a la actriz mexicana atemorizada y con lágrimas en los ojos, y es que no se trató de solamente unos minutos ¡Si no de una hora completa!. “Como cuando te quedaste encerrada en el elevador y los bomberos mameys te vieron toda chorreada”, escribió en la descripción la actriz.

Ana Brenda terrible experiencia: Aplicó el ‘reír para no llorar’ En las imágenes podemos ver como efectivamente los bomberos si rescataron a la actriz de la peor pesadilla que posiblemente vivió. A pesar de haber sido un momento de terrible desesperación, Ana Brenda no dudó en aprovechar el momento para hacer reír un rato a sus seguidores. En Brenda podría aplicar la frase “reír para no llorar”, pues vaya que la sufrió una hora completita. Los seguidores no dudaron en compartir sus mensajes en respuesta a lo que vivió Brenda, algunos riendo del momento, otros diciendo que ojalá nunca les suceda algo así. “¿En donde fue eso? Los bomberos están guapísimos yo también me quiero quedar atorada”, “La pobre, el susto que se ha de haber llevado”, “Pobrecita, no me puedo imaginar si yo hubiera sido”, “Me dio claustrofobia de solo imaginarlo”. Son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores en el video, el cual puedes ver aquí.

Estos son los mejores títulos protagonizados por Ana Brenda ¿Recuerdas algunos de esta novelas protagonizadas por la hermosa actriz? Aquí te mencionamos algunos de los títulos mas emblemáticos de una de las actrices más queridas en México. “Por Amar sin Ley”, esta telenovela cuenta la historia de ‘Alejandra Ponce’ quien es una exitosa abogada que aparentemente fue asesinada. De acuerdo con el portal de ‘Las Estrellas’, parece que el final de la abogada no queda ahí, pues en “Médicos Línea de Vida” quedó abierto un posible regreso de ésta… ¿Será que volvemos a ver a una Ana Brenda completamente diferente? ¿Te gustaría que así fuera?.

Ana Brenda terrible experiencia: Corazón Indomable En ‘Corazón Indomable’, Ana Brenda protagoniza a una joven analfabeta de nombre Maricruz, la cual vivía en la playa. Una serie de acontecimiento de muchísima intensidad se viven en esta historia, Maricruz se enamora de un joven muy atractivo de nombre Octavio. La vida da un giro increíble, y es una de las historias más queridas en la televisión mexicana. Además, ‘Corazón Indomable’ es un de los proyectos más reconocidos en la carrera artística de Ana Brenda. El amor triunfa al final, como en cualquier telenovela de México.

La que no podía amar En esta telenovela, que seguramente muchos recordamos porque la protagonista también fue Ana Brenda, y además su actuación fue una de las más queridas, cuenta la historia de Ana Paula a quien le cambiaría la vida después de conocer a un hombre muy diferente… Rogelio, papel protagonizado por Jorge Salinas es un nombre duro y frio, con un carácter terrible, quien al paso del tiempo, se va encariñando de Ana Paula, encuentra el amor en ella y la historia de amor entre ambos comienza a llevar un rumbo muy bonito.

Ana Brenda terrible experiencia: Teresa Aunque Ana no haya protagonizado el papel estelar de Teresa el cual fue otorgado a la actriz Angelique Boyer, Brenda protagonizó el papel de Aurora, la mejor amiga de Teresa. En esta novela se cuenta la historia de una joven ambiciosa (Teresa) quien hace de todo para poder tener el dinero y el poder con el que no creció, pues nació en una familia humilde y con problemas económicos. Mientras que Aurora (Ana Brenda), su mejor amiga, es una joven que nació en una familia con mucho dinero, su padre es médico y aspira a tener todo lo que quiera. Pero esto le da mucha envidia a Teresa, así que comienza a hacer de todo para tener el dinero que quiere, traicionar, ser mala amiga, incluso enamorar a su profesor Arturo de la Barrera (Sebastián Rulli), sin ella sentir nada por él.

Ana Brenda terrible experiencia: Este producto es el que hace resaltar la belleza de la actriz Ana Brenda se ha caracterizado por ser la imagen de diversas marcas de belleza, comida, maquillaje etc. Y no es por más que su rostro es uno de los más conocidos en la televisión, pues además de verla como actriz, también es la imagen de varias empresas. Ana contó a la revista Hola, acerca de un producto de belleza que le encanta y que le ha ayudado mucho de la línea EVA+AVO. “Nace de la inquietud y la necesidad de compartir todo lo que he aprendido todos estos años de cuidar mi pelo. De tantas mujeres que me preguntan cómo lo hago. De haber descubierto cómo sacarle el mejor provecho a lo que la naturaleza me dio. Y las ganas de honrar esa herencia latina y todas esas cosas que sé por mi familia, mi mamá, mi abuelita…”, contó Ana para Hola. (Lee el artículo completo aquí)