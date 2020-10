Ana Bárbara se une a la lista de celebridades que concientizan sobre el cáncer de mama

La mexicana se quitó el brasier y posó en una sexy y bella fotografía

Ana Bárbara hizo lo mismo que ya habían plasmado Adamari López y Daniela Romo

La cantante mexicana Ana Bárbara decidió posar sin brasier por una causa que varias famosas como Adamari López y Daniela Romo ya habían hecho.

En pleno mes de hacer conciencia por el cáncer de mama, celebrado todo octubre diversas artistas han compartido sus experiencias sobre esta enfermedad y otras se han unido en apoyo a la detección oportuna.

Adamari López sobreviviente del cáncer de mama publicó una fotografía de hace años abriéndose la blusa para dejar ver su cicatriz como parte de su batalla contra el padecimiento que cada vez ataca a más mujeres.

La boricua no fue la única, pues también Daniela Romo compartió una fotografía sin brasier y tocándose sus pechos como parte de su sobrevivencia a dicho mal.

Ahora, Ana Bárbara se une a las mujeres que luchan a diario contra el cáncer de mama y lo hizo con una fotografía sin brasier muy bien cuidada e ideal para este tipo de campañas.

Lo cierto es que estamos acostumbrados a ver a la mexicana muy glamourosa y sexy con atuendos llamativos, que sorprendió el hecho de verla sin brasier y únicamente tapando sus pechos con sus manos cuyas uñas estaban pintadas de rosa.

Incluso, el sombrero que portó para la foto en blanco y negro, cubrió gran parte de su rostro, por lo que solamente pudimos ver parte de su nariz y los labios en un resultado muy artístico.

La fotografía fue publicada en la cuenta de Instagram de Suelta la Sopa y por supuesto los comentarios de la gente no se hicieron esperar, aunque algunas personas se ofendieron y vieron en mal la fotografía:

“No veo ningún tipo de solidaridad en eso, tonterías las que hacen para llamar la atención, quiere solidarizarse ayude económicamente muchas mujeres que padecen esta difícil enfermedad”, “Solidaridad es pagar unas cuantas quimio a esas mujeres que están pasando por ese proceso, más la pobreza que deja esa enfermedad… Ella tenía ganas de desnudarse y buscar sonido”, “Para ser solidario no hay necesidad de desnudarse. No pierden la oportunidad para llamar la atención”, “No veo la solidaridad! Pero en fin…”, “Puro pretexto para desnudarse”, “Ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, “Hahahaha pin… limonsitos”, “Si quieres puedes aportar con dinero..ayuda mas que desnudarte”.