Página

1 de 4

Ana Bárbara muestra los avances que deja el ejercicio

Explica cómo lograr un buen cuerpo

Imita el éxito de la cantante Jennifer López

La cantante mexicana Ana Bárbara lo vuelve a hacer, al puro estilo de JLo muestra su trabajado abdomen y la gente le responde como se merece. La espigada artista demuestra que el cuerpazo que se manda es solo en base a trabajo, dedicación, esfuerzo, disciplina y coraje, lo que su público le festeja.

Ahora fue con un video que Ana Bárbara sigue dando de qué hablar, pues ya acostumbra a subir material en donde da consejos de cómo mantenerse en forma, sin embargo, para ello, utiliza una fórmula que le ha dado resultado, y es hacerlo al estilo JLo, por lo cual atrae la atención de cualquiera.

Con esto, Ana Bárbara se posiciona como una de las artistas más queridas, seguidas y aplaudidas por el público, tanto femenino como masculino, lo cual le ha generado miles de seguidores en sus redes sociales, ya que muchos siguen al pie de la letra todas sus recomendaciones deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: Chiqui Delgado confirma sospechas con fotografía junto a Jorge Ramos (FOTO)

Ahora fue a través de un video que colgó en su cuenta personal de Instagram @anabarbaramusic que la cantante del género grupero dejó con la boca abierta a sus fans, al salir con una sexy pijama navideña para explicar a la gente que su cuerpo es natural y que es obra del trabajo diario y constante.

En el mensaje del video que colgó la cantante Ana Bárbara se pudo leer de manera textual: “Pedazos de mi alma, pasen felicies este día de Reyes en equilibrio (cosa que no es fácil) y como siempre, ya saben que trato de estar al pendiente de ustedes, comer rosca es algo que me gusta aunque me asusta”.

“Es por eso que les recomiendo de corazón que hagan lo que les plazca, solo que con moderación y no se olviden de estar en movimiento, bailar nos hace quemar calorías, bailar es una manera de hacer ejercicio y bailar nos pone de buenas, los amo, gracias por estar”, dijo Ana Bárbara.

Inmediatamente después en el video se le escucha decir a Ana Bárbara: “Feliz Día de Reyes pedazos de mi alma, en esta casa sí vinieron ya me dijeron mis hijos que llegaron, yo no los vi, de lo que se perdieron los reyes… Oigan ya, pero hablando de nosotros, bueno ya hay que decirle adiós a las pijamas de Navidad, a los árboles hoy es su último día, bye, bye…”.

“Y bueno a ustedes los que me preguntan que si la dieta, no hagamos dieta, yo de hecho todavía me falta a empezar a cuidarme yo creo que después, como dice la canción, el próximo viernes porque es mi cumpleaños, pero cómo podemos contrarrestar: bailen, bailen, bailen… Hoy en la rosca de reyes coman poquito aunque les asuste pero les guste y bailen”.

Todo esto lo fue comentando Ana Bárbara mientras se escuchaba de fondo una de sus canciones y ella movía su cadera de una manera sensual y dejaba ver su trabajado abdomen.

Inmediatamente después Ana Bárbara dijo que: “bailar te pone de buenas”, en eso terminó el video de las recomendaciones de la cantante mexicana.