Tras el polémico tema, Ana Bárbara sale en defensa de Ángela Aguilar.

Su prima, Majo Aguilar, muestra su apoyo a la joven cantante.

Varios famosos se suman a la defensa de Ángela.

Celebridades defienden Ángela Aguilar. El tema de la relación entre Ángela Aguilar y el compositor, Gussy Lau, desató una bomba en las redes sociales y dentro de los medios de comunicación, a causa de esto, la joven y talentosa cantante de regional mexicano decidió romper el silencio, por lo que este jueves publicó un video en su Insta en donde habló de lo ocurrido, muchas famosas se manifestaron a su defensa, entre ellas Ana Bárbara y su prima Majo.

La hija de Pepe Aguilar afirmó estar totalmente triste y adolorida del alma luego de que se filtraran las imágenes en las que aparece muy cariñosa con el compositor de 33 años, transparente como siempre, Ángela habló de manera directa sobre sus sentimientos ante el controversial tema.

Ángela Aguilar rompe el silencio tras filtrarse fotos comprometedoras con su novio

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen…”, expresó la joven de 18 años.

¿Ángela desconfía totalmente de su novio?, “Me duele confiar en una persona que yo no debí confiar, por una persona que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, sino también algo que ha estado afectándome como profesional”.