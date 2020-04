Amputan pierna al actor Nick Cordero

La estrella de Broadway lucha contra el coronavirus

Su esposa Amanda Kloots pide oraciones por él

Además de luchar contra el coronavirus (Covid-19), ahora le amputan pierna a la estrella de Broadway Nick Cordero, según informó su esposa Amanda Kloots a través de las redes sociales, de acuerdo a información difundida por algunos medios como Page Six y TN.com.

El actor ingresó a finales de marzo a un hospital por problemas que le ocasionó una neumonía, sin embargo en lugar de mejorar lo pronósticos empeoraron para la pareja cuando el personal médico le informó a ella que su marido dio positivo al coronavirus.

Tras recibir la noticia, la mujer del artista quedó devastada y unos días después él comenzó a sufrir por unos problemas en la coagulación de una de sus piernas.

Luego de administrarle unos anitcoagulantes las complicaciones comenzaron en el cuerpo de Nick Cordero. Al darse cuenta los doctores que esto provocaba más daños en otros de sus órganos, decidieron dejar de aplicárselos.

Pero todo empeoró porque se percataron que se le formaron coágulos en su pierna derecha y después de una análisis a conciencia, se optó por amputársela.

Esta determinación no fue suficiente para que mejorara, al contrario, la estrella de teatro y cine se encuentra en el área de terapia intensiva, luchando por su vida contra una enfermedad que lleva miles de muertos en Estados Unidos.

En una publicación la esposa del actor dijo: “Recibimos algunas noticias difíciles ayer. Básicamente, hemos tenido problemas en su pierna derecha con la coagulación y la extracción de sangre hasta los dedos de los pies y simplemente no está sucediendo con la cirugía y todo. Entonces lo tenían en anticoagulantes para la coagulación”.

Ante la noticia nada alentadora, varias personalidades del mundo del espectáculo se han sumado a las oraciones para que la estrella de Broadway se restablezca.

Uno de ellos fue el productor ganador de Tony, Alex Boniello, quien escribió: “Nuestro amigo Nick Cordero se encuentra actualmente en otra cirugía de emergencia relacionada con su lucha contra COVID19. Apoyemos a él, a su esposa y a su encantador hijo “, comentó”.

También el compositor y cantante Drew Gasparini comentó: “Envía los buenos pensamientos que tengas a Nick Cordero. #wakeupnick”.

A su vez el actor de teatro Alex Brightman escribió: “Si puedes, dona. Si no puedes, haz que otros donen. Luchando por ti Nick, @amandakloots y Elvis”.

Por su parte Jim Roberts subió el siguiente mensaje: “Trágico: a la estrella de Broadway Nick Cordero le amputarán una pierna en medio de la batalla por el coronavirus, dice su esposa”.

La productora de películas Jane Rosenthal escribió: Oraciones y amor a #NickCordero y su familia”.

También la actriz y cantante Anika Noni Rose se unió a los mensajes de cariño y puso en su cuenta de Twitter: ” Mi amigo de escena, Nick. Actualización del sábado: amputación de la pierna derecha de Nick Cordero; GoFundMe anunciado para su recuperación, familia”.

El actor y comediante Billy Eichner también mandó un mensaje: “Pensando en Nick y su familia hoy. Manos plegadas Manos plegadas Corazón rojo Corazón rojo Este virus es real, eres un tonto Trump. Diviértete en la playa de Florida”.

El actor y cantautor Matt Doyle dijo: “Esto es lo que necesito que todos hagan esta noche: usen toda su energía para rezar por el increíble Nick Cordero esta noche. Es uno de los mejores. Su familia lo necesita”.