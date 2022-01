Realidad en el amor

Una vez que ya tienes un objetivo para tu futuro y un hombre ideal que encaje en él, necesitas aceptar el hecho que ese hombre perfecto que imaginaste puede no existir. Nadie es perfecto…ni siquiera tú. Seguro, necesitas establecer metas, pero también necesitas ser flexible y realista con tus expectativas de otro ser humano. Dale una oportunidad a la gente y mantén tu mente abierta, todo mientras mantienes tus prioridades y objetivos a la vista.

Sal de tu zona de confort al intentar algo nuevo y colocándote ahí afuera, pero hazlo en un ambiente que esté acorde con tus pasiones. En su libro, Love Smart: Find the One You Want — Fix the One You Got, el Dr. Phil explica que debes: “Explorar tus pasiones y dejar que estas cosas se conviertan en tu vida social. Ve a lugares que disfrutarías aunque no estés buscando al amor de tu vida. De esta manera, conocerás a alguien con el que tienes algo en común”.