Trabajar en el amor propio es uno de los primeros pasos para convertirnos en una versión más positiva de nosotros mismos que nos permita lograr todas nuestras metas con confianza y paciencia. Recuerda esta afirmación cada vez que sientas que las cosas no están saliendo como tú planeabas; si fijas la mirada en los aspectos positivos de la vida, será más fácil atraer la abundancia que mereces.

“Soy una persona que hace el bien y que merece felicidad, salud y paz.”

Repite esta afirmación todos los días para nunca olvidar todo lo bueno que hay en tu interior; confía en que todo el bien que haces regresará a ti de las formas más inesperadas. Para crecer en el amor propio tienes que tener presente que eres una persona que da luz, y que es fuente de felicidad y de paz para ti y, en consecuencia, para todos los que te rodean.

“Aprecio cada aspecto de mi vida y me esfuerzo por encontrar cosas por las que estar agradecido.”

Tal vez la vida no siempre sea perfecta, pero eso no quiere decir que desistirás en tu esfuerzo por disfrutarla al máximo y descubrir siempre lo positivo en las personas y en las situaciones diarias. Esfuérzate por encontrar cosas por las que estás agradecido: los amigos, la familia, el trabajo, la salud e incluso aquellas situaciones que no salieron como lo deseabas pueden guardar un significado que agradecer en algún momento de la vida.