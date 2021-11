Como sociedad hablamos mucho sobre el amor, pero, ¿qué tan a menudo exploramos técnicas de amor propio? Todos tenemos días en los que tenemos una nube negra encima, cuando todo se ven tan mal que no podemos levantar las cabezas. Es fácil rendirse a la depresión y esconderte tras las sábanas hasta que pase. En vez de esto, encuentra una manera de sacarte a ti misma del hoyo.

Encuentra qué te hace feliz y hazlo. Piensa en las cosas cotidianas que hacemos para crear una vida feliz para nosotros y descubre qué te ayudará a ser feliz otra vez. No te sientas culpable por consentirte. Que estés de buen humor es mejor para todos los que te rodean, no sólo para ti. Te ofrecemos algunas sugerencias para construir el amor propio: las cositas que puedes hacer para mantenerte feliz día tras día. Recuerda las palabras de sabiduría dadas por Winnie the Pooh: “Nadie puede ser desanimado con un globo.”