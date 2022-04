“Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato”



AMLO indicó que obtuvo más votos ahora que en 2006, “se calcula que obtuve 15 millones, 671 mil”. Comparó además los resultados con los obtenidos en 2012, con los que consiguieron Anaya o Meade en la elección de 2018, reseñó la agencia El Universal.

Aseguró que el instrumento servirá en un futuro, cuando sea necesario quitar a un gobernante que no haga un buen trabajo. Llamó a los “conservadores” a la reflexión. Pidió no optar por la abstención. La democracia no es sólo cuando nos conviene, dijo. “Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato”, dijo el presidente, al tiempo de que aseguró que no es partidario de la reelección.