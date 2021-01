AMLO reprueba censura de Trump en redes y asegura que no tendrá pleitos con Biden

El presidente de México sorprendió a muchos con sus declaraciones tras el ataque al Capitolio

Andrés Manuel López Obrador, confesó tener una llamada donde Biden reconoció el manejo de la pandemia en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la censura de Facebook y Twitter hacia el presidente Donald Trump, y además anticipó que no quiere ‘pleitos’ con el presidente electo, Joe Biden.

El Mandatario mexicano aseguró que su Gobierno no tendrá pleitos ni diferencias con la Administración de Joe Biden, pues no pueden ser vecinos distantes, algo que preocupó a muchos ya que la tardanza en reconocer el triunfo de Biden causó gran polémica.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el Presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el Presidente Biden”, aseguró AMLO.

AMLO se opone a ‘censura’ para Trump

Ayer, tras el asalto al Capitolio, Twitter censuró al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que sus publicaciones incumplían las reglas de la red social, lo cual prohibía a los usuarios dar me gusta, retuit, comentar o difundir.

“Este es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno, hemos padecido de censura siempre, celebramos la nueva etapa, el ingreso a lo social y lo político de las redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse y expresarse.

“Pero imagínense que Twitter, como empresa, decida: usted no, porque lo que esta diciendo es nocivo, perjudicial o daña”, expresó.

Además, cuestionado sobre el asalto al Capitolio que dejó cuatro muertos, AMLO dijo que su Gobierno no tomará postura por la política de no intervención, aunque lamentó la pérdida de vidas humanas durante el conflicto.