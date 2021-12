AMLO lanza ‘amenaza’ a EE.UU. si no se aprueba la Reforma Migratoria para indocumentados

Piden que se den los papeles a indocumentados

AMLO lanza ‘amenaza’ a EE.UU. si no aprueban la Reforma Migratoria para indocumentados. Millones de inmigrantes en Estados Unidos están a la espera de que el Congreso aprueba un gran paquete de leyes que les permita regularizar su estatus migratorios y obtener sus papeles.

Ante la incertidumbre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ‘rompe’ el silencio y reveló este miércoles lo que hará si no se aprueba la Reforma Migratoria en Estados Unidos. Al parecer su ‘plan’ buscaría hacer presión para la regularización de los inmigrantes.

AMLO lanza amenaza si no se aprueba Reforma Migratoria en EE.UU.

La ‘amenaza’ del presidente mexicano llega a unos días después de que decenas de inmigrantes escondidos en un trailer murieran en el sur de México, y de que haya culpado al gobierno de EE.UU. por aquella tragedia. Pero ¿Qué hará AMLO si no se aprueba la Reforma Migratoria?

De acuerdo con efe, pedirá a los mexicanos que viven en los Estados Unidos no apoyar a los partidos Demócrata o Republicano si estos votan en contra de su regularización. AMLO no se contuvo y lanzó esta amenaza para los partidos en Estados Unidos, quiénes no han acordado un ley para inmigrantes en años.