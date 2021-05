AMLO rechaza visitar a las víctimas de la tragedia del metro

El presidente mexicano dijo: “Ese no es mi estilo”

25 personas murieron en una de las peores tragedias de este 2021 en México

AMLO rechaza visitar a las víctimas de la tragedia del metro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ha negado a visitar a las víctimas del mortal accidente del metro de la Ciudad de México donde murieron 25 personas, según cifras oficiales.

La línea elevada del metro de la Ciudad de México que colapsó trágicamente la noche del lunes, matando a 25 personas, estaba repleta de problemas, y desde su inauguración en 2012 acusaba deficiencias de diseño, asegura The Associated Press.

¿Les da la espalda? AMLO rechaza visitar a víctimas de la tragedia del metro

¿Por que no ha visitado los hospitales por que no lo hemos visto ahí? Se le preguntó al presidente mexicano durante su rutinaria conferencia de prensa. Apresuradamente y con una notable tranquilidad respondió: “Porque no ese mi estilo”, lo anterior causó gran conmoción en redes sociales.

AMLO argumentó que visitar a las víctimas del accidente del metro “tiene que ver más con lo espectacular, con lo que se hacía antes… no me gusta la hipocresía”. Tras sus declaraciones aseguró: “Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas”.