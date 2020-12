AMLO pide a mexicanos cancelar fiestas de Navidad ante coronavirus

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo, no relajar medidas contra la COVID-19

El mandatario mexicano, instó a los habitantes del país cancelar reuniones o celebraciones conforme se acerca las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos cancelar celebraciones por Navidad y Año nuevo ante la pandemia de coronavirus en el país.

Esto, según el New York Post, tras batir cifra récord de contagios nuevos de coronavirus en el país.

“La pandemia sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, el gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas, como el toque de queda”, señaló AMLO.

El presidente, reiteró en diversas ocasiones durante su discurso que no comparte la idea de realizar un “medidas coercitivas” como toques de queda y cuarentenas obligatorias.

López Obrador aseveró que “la autoridad somos todos, no hace falta imponer nada, nosotros tenemos que seguir auto limitándonos”.

“Dejemos los regalos de Navidad para otro momento”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso con el fin de invitar a los mexicanos a permanecer en casa.

De acuerdo con el New York Post, el viernes la cifra de contagios ascendió a 12,127 nuevos casos de COVID-19 en México.

Recomendaciones ante coronavirus

El presidente leyó en voz alta un comunicado oficial emitido por su gobierno, en el cual también incluyó un decálogo de recomendaciones ante los nuevos brotes de coronavirus en el país y las próximas celebraciones, dicho decálogo se incluye en la siguiente página de esta nota.