"Entonces, no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras en el manejo de medios, de guerra sucia, no importa, pero que la gente tenga información.

AMLO Jorge Ramos Aristegui: LANZA ADVERTENCIA A SUS DETRACTORES

Además, Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no se “doblará” ante las investigaciones sobre su hijo mayor José Ramón, un tema que causó mucho revuelo y del cual solo atinó decir que él ya está grande para responder ante esos señalamientos.

"Me quiebro, pero no me doblo. Vamos adelante y vamos a limpiar de raíz la corrupción, sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Cuando hablo de que el señor Loret recibió el año pasado 35 millones es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el INAI darlas a conocer", añadió.