Ante esto AMLO fue rápido en responder de manera segura: “No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos de financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No debe el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo, intervenir en la vida pública, interna de otro país”.

“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren por qué un Gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe”, declaró. Archivado como: AMLO nota diplomática Biden

“No (tensa el encuentro) porque es otro tema, es otra agenda completamente distinta, esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención, ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía, es una muy buena revista”, indicó.

“TRAICIÓN A LA PATRIA”

“Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para presiones políticas, es traición a la patria. Es injerencia, claro que sí, porque es promover el golpismo y el golpismo, para definirlo conceptualmente no solo tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército”, dijo.

Y agregó: “Este golpismo es un momento que se está gestando que puede consumarlo el Ejercito o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se va creando con el apoyo de gobierno extranjeros, de medios de comunicación, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero, donde intervino el embajador de Estados Unidos,- Wilson- y la prensa en México. “Se fueron creando las condiciones y lo demás fue la Decena Trágica que fue la Quincena Trágica”, agregó. Archivado como: AMLO nota diplomática Biden. Con información de El Universal