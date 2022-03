Después, Eugenio Derbez contestó muy inteligente al mandatario aclarando: “Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”, comentó el mexicano.

Eugenio Derbez lo pone ‘en su lugar’ y el presidente de México ¿se desquita?

Acorde a ‘El Financiero‘, Eugenio Derbez no pretendía ponerse en una pelea con AMLO, pero sí le contestó a las descalificaciones del presidente: “Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto”, dijo, en claro ataque contra los señalamientos de ‘conflictos de interés’ en el gobierno actual, empezando por el hijo de López Obrador.

Y el comediante dijo que nadie contrató a los artistas para salir a decir lo que se escucha en el video contra el ‘Tren Maya’: “Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó. No hay bandera política. Yo siempre lo he dicho. No soy de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena ni de ninguno. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, la gente local, en un grito de auxilio”, precisó Derbez, pero ¿AMLO se desquita?