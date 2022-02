En conferencia de prensa matutina, el presidente dijo: «En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión». Agregó que el país está preparado ante las posibles consecuencias económicas que puedan suceder tras el conflicto bélico.

Y agregó que su gobierno ya tiene diseñado un plan para generar más energía eléctrica con agua. «Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas; entre otras medidas que ya estamos tomando con el propósito de que no aumente el precio de la electricidad». Archivado como: AMLO México guerra Ucrania

Luego detalló que se tiene preparado: «Estamos nosotros -desde hace algún tiempo- preparados, para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica, que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica».

¿QUÉ ESPERA MÉXICO DE ESE CONFLICTO?

«Aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, (buscamos) que esto no se traslade al público como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes”.

«Que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo, y que se resuelva esto. No queremos la guerra en ningún lado, no queremos que la población civil sea afectada, que la gente sufra, no queremos la confrontación bélica. Esa es nuestra postura», dijo sobre el conflicto bélico. Archivado como: AMLO México guerra Ucrania