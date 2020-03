Atacan a AMLO por mensaje que dio a mexicanos sobre el coronavirus

López Obrador envía mensaje a los mexicanos

El presidente les habló sobre cómo enfrentar el coronavirus

Desató una ola de críticas por lo que dijo

Atacan a AMLO por mensaje que envió a los mexicanos sobre el coronavirus.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a todos los mexicanos acerca del COVID-19.

A diferencia de la mayoría de los mandatarios en el mundo que han implementado medidas como la cuarentena, AMLO ha invitado a sus ciudadanos a continuar en las calles.

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuando no salga, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal.”, dijo el presidente de México.

Hasta los momentos en el país azteca se contabilizan 316 personas contagiadas y 3 fallecidos.

Sin embargo, el presidente considera que aun no es necesario tomar medidas, ya que estas podrían afectar la economía de su país.

“Estas son las declaraciones del Presidente de #mexico invitando a los mexicanos a que sigan con su vida normal en medido de la pandemia por el #coronavirus”, publicó en Instagram el programa El Gordo y la Flaca junto a un video en donde AMLO luce muy relajado ante la situación.

El presentador Jomari Goyso no dudó en salir al ataque: “Qué vergüenza! Como puede decir eso un presidente en esta situación!!!”. Pero no fue el único.

“Así como cuando te importa mas la economía de tu país que la vida de sus ciudadanos.”, “o sea como están en la primera fase salgan pa’ que lleguen a la ultima fase”, “Ayyy Dios miooo. No entiendo como se le puede llamar presidente a este señor ?? Que no le importa para nada su gente”, “Un irresponsable, con 316 casos confirmados en su país”, se quejaron algunas personas sobre sus habilidades como líder.

Mientras que una seguidora llamada Renata preguntó: “Qué número de personas se tiene que infectar o morir para el presidente nos diga quédese en sus casas”.

“Yo siempre he dicho que este señor no es normal, insólito”, “La ignorancia no tiene precio”, “Hasta donde llega la estupidez humana! Se arrepentirá por no tomar las precauciones. Dios guarde a mi amado México”, “Dios, estos gobernantes quieren es exterminarnos, increíble”, comentaron indignados.

Más reacciones ante el comentario de AMLO sobre el coronavirus en México

“Si va a decir no salga cuando ya sea muy tarde y la mayoría este infectado debería ser él el primer contagiado o un familiar a ver si sigue diciendo lo mismo, que Dios lo perdone”, dijo Luz Mariela Serrano.