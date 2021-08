La agencia Efe, mencionó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que su Gobierno seguirá “conteniendo” la migración, tras disolver una caravana de migrantes en el sur del país, si bien pidió a Estados Unidos “soluciones de fondo”, pero hasta el momento no recibió una respuesta del gobierno. Archivado como: AMLO indocumentados frontera México

De acuerdo con AMLO, tanto México como Estados Unidos deben unirse para frenar el cruce migratorio, pero sobre todo para poder dar mejores oportunidades a los indocumentados centroamericanos. Por esa razón, López Obrador no dudó en pedir la ayuda mencionando que Estados unidos debería otorgar más oportunidades de ingreso a los migrantes.

AMLO indocumentados frontera México: “Los necesitan”

Andrés Manuel aseguró que Estados Unidos y Canadá, necesitan la mano de obra de los migrantes centroamericanos. Por esa razón, él considera que deberían dejar la entrada a los migrantes que desean entrar a sus países, ya que es necesario para los trabajos que los ciudadanos estadounidenses y canadienses no puedan realizar.

“No les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo, no tienen fuerza de trabajo, su población ya es adulta. ¿Y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo?”, cuestionó el presidente de México después de admitir que México necesita la ayuda de estos países para poder ofrecerle a los migrantes un ‘mejor futuro’ y que en sus naciones no podrán tener. Archivado como: AMLO indocumentados frontera México