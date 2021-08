La Cancillería respondió el miércoles que “el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, pero también argumentó que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.

“Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas”, afirmó el mandatario mexicano.

También insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales. “Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral”, sostuvo López Obrador. Archivado como: AMLO Esperar en México.

El presidente de México reiteró su compromiso de “cuidar a los migrantes” en particular en el sureste del país, pero reconoció que “esto no puede ser eterno”. El mandatario reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México.

El presidente Joe Biden suspendió el programa en su primer día de gobierno, el 20 de enero de 2021, y actualmente revisa muchos de los casos de las personas acogidas al mismo, informó The Associated Press. Archivado como: AMLO Esperar en México.

Las ONG firmantes recordaron que el apoyo de México fue esencial para el funcionamiento del programa durante la época de Trump y afirmaron que es imposible reinstaurar esta política ahora sin la “colaboración activa” de las autoridades mexicanas. Por eso pidieron a México que se oponga a la medida, pues si bien Estados Unidos está sujeto a la decisión de los tribunales, México no. Archivado como: AMLO Esperar en México.

DHS en “desacuerdo” con el fallo del Supremo

En una orden no firmada, el Supremo denegó la petición al señalar que los solicitantes no lograron demostrar que el memorando que rescindió el programa puesto en marcha durante la administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) no fue “arbitrario y caprichoso”, informó la agencia Efe.

El DHS indicó en su comunicado que “está en desacuerdo” con el fallo del Supremo, que “ha apelado la orden de la corte de distrito y seguirá desafiándola”. Sin embargo, en lo que llamó acto de buena fe, dijo que en lo que se resuelve el caso “cumplirá con la orden” del Supremo. Detalló que el DHS, junto con otras agencias, “ha comenzado un diálogo diplomático con el gobierno de México sobre los Protocolos de Protección al Migrante”. Archivado como: AMLO Esperar en México.