El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este viernes que ofrecerá 4.000 empleos en la frontera sur a los migrantes centroamericanos que están cruzando Guatemala en caravana y que, se espera, cruzarán a México este fin de semana.

“Tenemos más de 4.000 empleos, ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego, (también ofrecemos) albergues y atención médica, todo. Pero trabajo, en nuestro país. Se ofrece eso, y lo mismo para nuestros connacionales”, expresó el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Guatemala informó este jueves del paso de más de 2.000 migrantes hondureños miembros de una nueva caravana con rumbo a Estados Unidos en los últimos dos días a través de dos puestos fronterizos.

