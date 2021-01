En redes sociales circularon rumores sobre que el presidente de México, AMLO tenía daño cerebral por el COVID-19

López Obrador apareció en un video para desmentir esa información

“Estoy bien aunque todavia tengo que guardar reposo”

AMLO desmiente daño cerebral. Luego de que hace unos días el presidente de México Andrés Manuel López Obrador,(AMLO), confirmara que estaba contagiado de coronavirus, estuvieron circulando varios rumores en redes sociales sobre que tenía daño cerebral a causa de una embolia.

En esta ocasión a través de un video, el mandatario AMLO apareció para desmentir esos rumores, ya que se aprecia que el mexicano se encuentra bien salud.

Fue en la cuenta de Instagram de Chomonic 3 donde compartieron ese videoclip, y que lo acompañaron diciendo: “El presidente AMLO. Desmiente con este video lo que varios portales y noticias estaban circulando sobre una embolia, él se encuentra bien y recuperándose ! Aunque algunos dicen que era pre grabado el video pues tiempo al tiempo”.

“Estoy bien aunque todavia tengo que guardar reposo”

“Les agradezco mucho, por la manera en que expresaron su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica”, informó AMLO.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy, para comunicarme con ustedes”, agregó.

Además el mandatario dijo que en estos días que se encontraba enfermo, no dejó de trabajar, ya que ha estado al pendiente de todos los asuntos públicos, incluso ha estado al pendiente de la pandemia del coronavirus.

“Estamos procurando que continúe la misma estrategia, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos, ni enfermeras, ni equipos, y que no falten los medicamentos en los hospitales de COVID”, mencionó López Obrador.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ