El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió pintar su raya antes de caer en una declaración que lo comprometiera en el conflicto entre Irán y Estados Unidos y de manera tajante dijo a los medios de comunicación sobre el bombardeo de Estados Unidos contra Irak, donde murió el líder iraní, Quassim Soleimani.

En su ya famosa conferencia matutina, el presidente de México, AMLO, dijo a los periodistas sobre el conflicto político y bélico de manera textual: “No me meto en eso, tiene que ver con política exterior, este es otro asunto, no puedo opinar sobre eso”.

Sin embargo, en su declaración AMLO causó confusión y de cierta manera hasta pareció incongruente, ya que momentos antes había opinado sobre el asunto del hacker Julian Assange, quien mantiene en su contra señalamientos de desvelar información reservada de Estado, y a su vez solicitó que le otorgaran el perdón para que fuera liberado.

"No me meto en eso", fue la respuesta de López Obrador sobre la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, quien además apeló a los principios constitucionales de política exterior https://t.co/8n3iVCjZE3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 3, 2020

El hacker se encuentra actualmente preso en una cárcel del Reino Unido, debido a un juicio que se mantiene en su contra en Estados Unidos. Ante esto, causó extrañeza el comentario de AMLO de solo querer opinar de ciertos termas externos, en los que no cupo el de Irán, por lo que la información ya circula en varios portales de internet.

AMLO justificó la negativa a su opinión, al decir que no puede emitir un juicio sobre un tema que en el que debe respetar los asuntos de otros países.

Fue entonces que los reporteros le indicaron a AMLO que el tema de Julian Assange también es un asunto exterior, sin embargo, el presidente dejó en claro que ambos temas son diferentes, ya que la ley mexicana indica que el Gobierno debe apegarse a el respeto de los derechos humanos, pero también a la no intervención.

Entonces de manera textual AMLO dijo a los medios de comunicación: “Es diferente, me la pones fácil, el artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos y esto es lo que estoy haciendo, y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y es lo que estoy haciendo dice no intervenir en asuntos de otros países”.

En ese sentido la prensa insistió con los cuestionamientos a AMLO y le pidieron su opinión sobre la intervención que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en otros países en los que se ha causado afectación a terceros, por lo que encaminó su respuesta de otra manera.

“Sí, pero ya expliqué, nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos, es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior”, reiteró de manera tajante el mandatafrio mexicano AMLO a los insistentes reporteros.