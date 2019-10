ÚLTIMA HORA: AMLO apoyó liberación de ‘Chapito’.

“Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra”.

Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de uno de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien al parecer quedó libre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que estuvo de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, tras los ataques del crimen organizado el jueves en Culiacán, Sinaloa.

“Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra; les cuesta a muchos entenderlo. La estrategia anterior convirtió al país en un cementerio, y ya no lo queremos”, declaró López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario dijo que “se tornó muy difícil la situación porque estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres”.

“Eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (altos funcionarios de gobierno) tomaron esa decisión y yo la respaldé”, manifestó.