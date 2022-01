Hasta las amistades laborales platónicas pueden ser un poco difíciles de llevar, pero cada vez más y más investigación está demostrando que las amistades laborales pueden crear un ambiente de trabajo más feliz, hacer que nuestros trabajos sean más satisfactorios, e incrementar la productividad. El autor de The Best Place to Work, Ron Friedman, señala que: “Sentir una conexión con los compañeros de trabajo puede motivar a los empleados a trabajar más duro por una simple razón. Cuando los compañeros de trabajo son cercanos, un esfuerzo pobre significa más que un cliente insatisfecho o un gerente no feliz.

Significa que decepcionaste a tus amigos. La presión social de hacer un buen trabajo, a menudo, puede servir como un motivador más fuerte que cualquier cosa que un jefe pueda decir”. Cuando piensas en el hecho que muchas de nosotras pasa más tiempo en la oficina con nuestros compañeros de trabajo que el que pasamos con nuestras propias familias y amigos que no son del trabajo, seríamos muy miserables sin las amistades en el trabajo.