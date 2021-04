Un amigo de Rossana Delgado habló de la hispana tras su muerte

En exclusiva para Mundo Hispánico, el venezolano contó anécdotas compartidas con Rossana

“Esa muchacha era una guerrera del volante”, dijo el amigo de la madre hispana asesinada

Un amigo de Rossana Delgado, la madre hispana asesinada en Atlanta, Georgia, recordó momentos y anécdotas con la venezolana y señaló que era una mujer muy trabajadora, hiperactiva y una “guerrera del volante”.

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Mundo Hispánico, Fidel Hernández, amigo y compañero de trabajo de Rossana, relató cómo era la hispana de 37 años que trabajaba como taxista antes de ser asesinada.

Amigo de Rossana Delgado asegura que era “muy activa”

Hernández recordó que conoció a Rossana en 2017 y aseguró que era una mujer que siempre estaba activa. “Ella era así, siempre activa, muy hiperactiva”, indicó.

“A mi en esa compañía me decían 24/7, hasta 20 horas llegué a rodar. Mis compañeros me decían 24/7 y me atrevo a decir que la única que me pisaba los tobillos trabajando era esa chama”. “Yo no veía a nadie más en la calle que a esa muchacha. Si alguien me llegaba a los tobillos era ella”, aseveró Hernández.