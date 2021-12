Desde que Taylor Swift presumía sus fotos con su grupo de amigas todas hemos estado teniendo metas importantes para nuestras amistades. Lo mismo aplica para las mejores amigas de Jennifer Lawrence y Amy Schumer… queremos salir con estas verdaderas amigas inmediatamente. Pero no solo porque sus grupos son famosos y hermosos o exitosos o divertidos… es porque de verdad se adoran las unas a las otras, ¿y quién no anhela tener esa clase de amistad inmensamente cariñosa en su vida? Después de todo, la amistad puede ser una dosis importante para la alegría, felicidad, satisfacción y amor en tu vida. Y no es solo importante cuando eres una niña, la amistad es una parte crucial de una vida balanceada y feliz a cualquier edad.

Como Psychology Today informa, de acuerdo con la autora Carlin Flora en su libro, Friendfluence (una palabra que ella inventó para describir el impacto importante que tiene las amistades en nuestras vidas): “La friendfluence es el rol poderoso y a menudo poco apreciado que los amigos, pasados y presentes, juegan para determinar nuestro sentido del yo y la dirección de nuestras vidas”. Tus amigos influencian quien eres, en quien te conviertes y qué tan feliz serás en esa amistad y todas las otras relaciones en tu vida. Así que no hace falta decir, que todas necesitamos un grupo de mejores amigas, y es importante que apreciemos nuestro rol en ese grupo. Aquí hay 7 tips para ayudarte a mejorar en tu grupo, mantenerte fiel a tus amigas, mantenerte unida a ese grupo, y ser la chica número uno de tu grupo de amigas.