Algunas veces todo lo que necesitamos es un pequeño recordatorio sobre cómo ser una buena amiga y qué tan importantes son las amistades. Es muy fácil quedar atrapada en la rutina diaria—el trabajo, los niños, los quehaceres, etc.—que antes de que te des cuenta, han pasado semanas desde que hablaste por última vez con tu mejor amiga.

¡Pero no te sientas mal! No eres la única. De acuerdo con The State of Friendship in America Report 2013 de Lifeboat’s: “Tres cuartos de americanos no están verdaderamente satisfechos con el estado de sus amistades” y: “El doble de los americanos dicen que preferirían amistades más profundas que más amistades”. Estos 10 tips en cómo ser una buena amiga son simples pero las recompensas no tienen precio.

1. Son los pequeños detalles

No necesitas gastar una fortuna o planear una mega fiesta para hacerles saber a tus amigos que te importan. Los pequeños detalles como comprar un libro o un dije que creas que pueda gustarle, o sorprenderla con su chai latte favorito, es suficiente para hacer sentir especial a cualquiera.

2. Sé un buen escucha para tus amigas

Especialmente cuando no se han visto la una a la otra en un tiempo, puede que estés ansiosa por compartir nuevas noticias. Haz que sea importante el preguntar qué ha pasado en la vida de tu amiga antes de que empieces a contar la historia de 20 minutos comiquísima sobre cómo perdiste tus llaves.