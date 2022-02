Tras rumores de infidelidad, amiga sale en defensa de la ex de Christian Nodal

Les pide a los usuarios que por favor dejaran de creer todo lo que leen

¿Qué dijo Belinda tras su ruptura con Christian Nodal?

¡Aboga por ella! Tras rumores de infidelidad hacía Belinda, supuesta amiga de María Fernanda, ex novia de Christian Nodal, sale en su defensa y a través de redes sociales manda un contúndete mensaje para todos aquellos que están molestando a la influencer tapatía: “No es justo que quieran manchar la imagen de una buena persona”.

Vaya controversia que se ha generado desde que el cantante de 23 años, Christian Nodal sorprendió a todos al revelar su rompimiento con la también cantante y actriz Belinda, con quien llevaba poco más de 2 años de relación, e incluso estaban ya comprometidos.

Los rumores de infidelidad de Christian Nodal con su ex novia María Fernanda

Lamentablemente, y a pesar de que tanto Christian Nodal como Belinda quisieron llevar una separación “tranquila” y libre de drama y falsas acusaciones, a las pocas horas después de su rompimiento a través de redes sociales usuarios no dejaban de tachar al cantante de infiel.

Y es que mediante Twitter, varios seguidores y no seguidores de Belinda, aseguraron que Christian le había sido infiel a la actriz con su ex novia María Fernanda, y que por eso fue que terminaron, poniendo en jaque no solo la imagen del cantante sino también la de la influencer originaria de Guadalajara.