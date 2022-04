Amiga de Debanhi comparte triste mensaje tras rendir sus declaraciones.

Sarahí asegura que tiene miedo tras recibir las amenazas de las personas.

Afirma que es mentira la supuesta conversación que mantuvo con Debanhi.

Amiga Debanhi desgarradora noticia. Tras la muerte de Debanhi Escobar, se ha dado a conocer distinta información, pues el taxista que fue señalado como culpable de lo ocurrido salió a dar sus declaraciones sobre el caso de la joven desaparecida, posteriormente las amigas de la chica de 18 años también salieron ante las cámaras a decir su verdad.

En la entrevista que se llevó a cabo por Noticieros Televisa y cuyo video circula a través del canal Hora Cero, es que una de las amigas de Debanhi identificada como Sarahí compartió un estremecedor mensaje al rendir sus declaraciones tras lo ocurrido con la joven mexicana quien fue encontrada sin vida.

Durante la entrevista que ofrecieron para Televisa en uno de sus noticieros Sarahí recalcó que le duele que su amiga ya no esté presente, así como la afirmación de que ha recibido amenazas luego de haber abandonado a la joven, “Tanto como su familia, todos o sea nos duele, me duele a mí el hecho de que pues haber convivido cierto tiempo con ella y pues que ahorita no esté, que haya tenido que suceder todo esto”.

"Que se haya convertido una tragedia una salida donde solamente nos queríamos divertir y pues realmente las amenazas que recibo pues me da miedo el hecho de que no puedo salir de mi casa porque y que mi mamá salga a trabajar me da miedo y preocupación por ella y a faltado inclusive días a su trabajo", señaló Sarahí para el noticiero de Televisa.