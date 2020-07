America Ferrera | Biografía

Año Película Personaje

2002 Real Women Have Curves Ana García

2002 American Family Miembro del equipo de fútbol

2004 Darkness minuts twelve Luiza

2005 How The Garcia Girls Spent Their Summer Blanca García

2005 The Sisterhood of the Traveling Pants Carmen Lowell

2005 Lords of Dogtown Thunder Monkey

2005 3: 52 Kate

2006 Steel City Amy Barnes

2007 Muertas Rebecca

2007 Bajo la misma luna Martha

2007 Hacia la oscuridad Luisa

2008 Tinker Bell Fawn (doblaje)

2008 The Sisterhood of the Traveling Pants 2 Carmen Lowell

2010 La boda de mi familia Lucía

2010 The Dry Land Sarah

2010 How To Train Your Dragon Astrid (doblaje)

2012 It’s a disaster Hedy Galili

2012 End of Watch Orozco

2014 How To Train Your Dragon 2 Astrid (doblaje)

2014 Cesar Chavez Helen

2014 X/Y Silvia

2016 Special Correspondents Brigida