Cuauhtémoc Blanco amenazado con narcomantas ¿Qué decía el mensaje?

“Aquí no se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu put… madre, no se te ocurra desconocer los acuerdos mier…, deja de darte baños de pureza. Acuérdate quien te mandaba dinero para comprarte ropa culer…, me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir”, se lee en una de las narcomantas.

“Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos y para muestra acuérdate que la Iglesia se unos unió, también recuerda un poco de nuestros negocios, no te hagas pend… Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas, y no te hagas pend…, tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick”, agregaron.