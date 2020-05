El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó la noche del viernes que investiga una supuesta amenaza en internet que tenía como objetivo las tiendas Walmart en El Paso, Texas.

La amenaza fue hecha recientemente a través de las redes sociales recientemente, dijo el FBI, pero no reveló lo que decía, informó KVIA.

Agentes del FBI indicaron que que trabajan de cerca con los departamentos de policía locales para investigar la amenaza, y dijeron que fueron alertados de la amenaza por residentes de El Paso.

“Gracias a los ciudadanos de El Paso por reportar inmediatamente esta amenaza a través de los canales correctos”, dijo el la oficina del FBI en El Paso en un comunicado que fue retuiteado por el Departamento de Policía de El Paso.

.@FBIElPaso is aware of the recent social media threat made towards local Walmart stores. We are working this matter closely w/ our law enforcement partners. Thank you to the concerned citizens of EP for reporting this threat immediately through the correct channels.#ElPasoStrong pic.twitter.com/YssjJA1g2a

— FBI El Paso (@FBIElPaso) May 9, 2020