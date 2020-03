El Departamento de Policía de Montebello, California anunció el domingo que arrestaron a un ex estudiante de la escuela secundaria Montebello High School por ser sospechoso de publicar una amenaza hacia el instituto a través de sus redes sociales, reseñó ABC 7 News.

Según informó la policía local a través de un comunicado de prensa, el sospechoso subió la publicación a su cuenta de Instagram y advirtió que “iba a tomar un arma y comenzar una masacre” en la Preparatoria Montebello este lunes.

La publicación llamó la atención de las autoridades el viernes cerca de las 12 de la noche después de haber recibido varias denuncias al respecto.

