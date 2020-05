El día en que partes del noreste de EE. UU. han comenzado a reabrir, emiten una amenaza de vientos dañinos de más de 60 mph con la probabilidad de formación de tornados, reseñó ABC News.

La tormenta comenzará de oeste a este después de las 2 de la tarde de este viernes en el extremo oeste de Nueva York y Pensilvania. Según los pronosticadores, el sistema de tormentas se moverá hacia el este durante la tarde y la noche, llegando a las partes centrales de Nueva York y Pensilvania a la hora de la cena.

La línea de tormentas no se acercará a la costa hasta cerca de la medianoche y debería debilitarse para entonces, por lo que las playas abiertas no serán una preocupación en cuanto al clima, pero localidades como Syracuse, Albany, Schenectady y Utica en Nueva York y Springfield y Massachusetts se encuentran dentro de la zona de riesgo.

Much of the Northeast & New England will be monitoring severe storms later this afternoon and evening. Damaging winds, hail, and tornadoes possible. #severestorms #tornado #weather pic.twitter.com/boaVpsWyUe

— Rick Reichmuth (@rickreichmuth) May 15, 2020