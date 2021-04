Cientos de clientes del “North Point Mall” se reunieron en el estacionamiento antes de poder reingresar al centro comercial alrededor de la 1:30 hora local. Un empleado de Macy’s le dijo a The Atlanta Journal-Constitution que no se les indicó el motivo de la evacuación.

¿Ataque terrorista o parte de la insurrección de seguidores de Trump?

Las autoridades no han identificado al agente muerto ni al sospechoso. Las autoridades dijeron que la amenaza había cesado y que el ataque no parecía estar relacionado con el terrorismo. Tampoco se halló de inmediato una relación entre el ataque y los disturbios del 6 de enero, indica The Associated Press.

La policía del Capitolio dijo que el hecho sucedió en un retén cerca del Congreso. La región de Washington sigue en alerta casi tres meses después que una turba de seguidores de Trump, asaltaron el edificio donde los legisladores estaban reunidos para certificar la victoria de Joe Biden en la elección presidencial.