El presidente mexicano volvió a hablar sobres las recientes amenazas de Trump.

AMLO aseguró que existe un ambiente favorecedor al diálogo.

Trump ha insistido en que impondrá 5% de aranceles a México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que existe un “ambiente favorable al diálogo” para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos, y descartó recurrir a un litigio para impedirlo.

En una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad portuaria de Veracruz este sábado, el mandatario refirió que ya se estableció la comunicación con representantes estadounidenses “y hay disponibilidad de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos”, reseñó Efe.

“Este es un primer paso, diría yo favorable, bueno, que no hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no se apliquen estos impuestos a las mercancías de México en Estados Unidos”, comentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves su decisión de aplicar aranceles incrementales de 5% a 25% a partir del 10 de junio si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte.

AMLO indicó que desde el viernes se trasladó a Washington una comisión encabezada por el canciller Marcelo Ebrard e integrada también por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.

Señaló que la delegación mexicana ya habló telefónicamente con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y que se acordó efectuar una reunión el próximo miércoles en la capital estadounidense.

“Considero que van a ser buenos los resultados porque hay un ambiente favorable al diálogo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos”, expuso, y añadió que la delegación estadounidense la va a encabezar Pompeo y la mexicana estará encabezada por Ebrard.