Un hombre de Texas de 29 años de edad fue arrestado y acusado de realizar amenazas en línea que incluían una foto de un arma de fuego y una referencia a Walmart, dijeron el lunes funcionarios federales, reseñó The Associated Press.

Agentes federales encontraron múltiples armas de fuego, incluida una ametralladora, en la casa del oeste de Texas del hombre.

El FBI indicó que recibió un aviso el viernes sobre una publicación en las redes sociales con una fotografía de un rifle de estilo AR-15 y parte del texto que decía “#watchoutwalmartimcoming (cuidado Walmart, estoy llegando) #droplikeflys (caerán como moscas)”.

Federal firearms charges filed today in El Paso against Alex R. Barron. The Horizon City resident, 29, is also suspected on posting threatening communications over the Internet https://t.co/8nQrDKfaZP

Los agentes identificaron a Alex R. Barron como el propietario de la cuenta, dijo el FBI.

Acto seguido, las autoridades obtuvieron una orden para registrar la vivienda del sospechoso en Horizon City donde descubrieron el arsenal de armas, incluido al menos un arma de fuego totalmente automática equipada con un supresor, según un comunicado conjunto del FBI y la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en El Paso.

Barron fue arrestado el viernes por la noche y acusado de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y municiones y un cargo de posesión prohibida de una ametralladora.

Barron había sido condenado en el condado de El Paso por un delito relacionado con drogas en 2012.

Horizon City se encuentra a unas 20 millas (32 kilómetros) al sureste de El Paso, donde un tirador el 3 de agosto de 2019 abrió fuego contra un Walmart.

Veintitrés personas murieron en el ataque contra los latinos, incluido un hombre que murió el mes pasado a causa de sus heridas. El sospechoso en ese tiroteo está en espera de juicio.

